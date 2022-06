Zucchero gladiatore per i Rolling Stones

Per la seconda volta nella sua carriera Zucchero aprirà un concerto dei Rolling Stones.

L'appuntamento è per il 27 luglio in Germania, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. "Sono onorato e grato agli Stones per avermi scelto per la seconda volta come 'gladiatore' per preparare il loro arrivo sul palco di Gelsenkirchen", ha dichiarato Zucchero "Un altro passo importante nel mio viaggio. Un’altra storia bella da raccontare ai miei nipoti. Evviva gli Stones".

Zucchero aveva aperto uno show degli Stones nel 1989 in Austria. Al tempo, aveva dichiarato "La mia vera emozione non è quella di incontrare Mick Jagger, bensì Keith Richards".

Ultimamente Mick Jagger, che festeggiava il suo compleanno in Toscana, aveva invitato alla festa anche Zucchero, che raccontò al magazine Panorama: "Mi ha passato la chitarra e io mi sono messo a suonare l'unica canzone incisa in italiano dai Rolling Stones: 'Con le mie lacrime', versione italica di 'As Tears Go By'. Si ricordava le parole e così abbiamo duettato. Subito dopo, mi ha chiesto: 'Perché non fai 'Senza madonna'?'. Voleva dire 'Senza una donna'. Anche quella l'abbiamo cantata insieme. Una gran bella serata iniziata con una delle mie solite battute, un secondo dopo essere arrivato: 'Ciao Mick, come stai? Ho sentito spesso parlare di te'. Si è messo a ridere e mi ha risposto: 'Anche io ho sentito parlare di te'".

La leggendaria rock band è impegnata nel travolgente Sixty Tour, che ha toccato anche Milano. A sua volta Zucchero è in tournée con il suo World wide Tour.