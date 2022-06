I Duran Duran in Italia incantati agli Uffizi

Il fascino dell'arte italiana non poteva non colpire anche i Duran Duran, che hanno visitato il nostro paese per uno show al festival La Prima Estate al Lido di Camaiore e si sono concessi una approfondita visita alle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Il tour, condotto dal direttore del museo, Eike Schmidt, è durato 4 ore. Tra le opere più apprezzate dalla band, l'Angelo musicante e il San Giovannino di Rosso Fiorentino, la Madonna dal collo lungo di Parmigianino, le Allegorie enigmatiche di Dosso Dossi, i ritratti dei Medici del Bronzino, la Medusa e il Sacrificio di Isacco di Caravaggio.

Durante il loro concerto, la band ha dedicato “Ordinary world” al popolo ucraino “Non dobbiamo rinunciare alla speranza e a credere nel genere umano” ha dichiarato Le Bon prima di cantarla.

(Foto F. Prandoni)