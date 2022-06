Cyndi Lauper sceglie l'Italia per festeggiare il suo compleanno

Cyndi Lauper non ha avuto dubbi. Per festeggiare alla grande il suo 69° compleanno l'artista (che è nata a New York il 22 giugno 1953, con il nome di Cynthia Ann Stephanie Lauper) ha scelto l'Italia.

Per l'esattezza, una delle località più suggestive e incantevoli del nostro paese: Capri. Cyndi è arrivata in Italia in compagnia del marito, l'attore David Thornton.

La coppia ha scelto di soggiornare in una villa caprese storica (Villa Marina), nei pressi di Marina Grande, immersa nel verde e caratterizzata da una grande riservatezza.

Cyndi ha poi celebrato la giornata con uno scatto gioioso su Instagram, in cui racconta: "un altro viaggio intorno al sole. Così grata per tante cose".

