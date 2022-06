Ecco le celebrità più ricche del mondo della musica

La musica è l’ambito che ha dato loro notorietà, fama mondiale e ovviamente soldi. Tanti soldi. Ma la ricchezza quella vera è spesso giunta da idee imprenditoriali, collaborazione e progetti collaterali, che hanno avuto nella musica e in quella notorietà di cui sopra solo la prima spinta iniziale.

Parliamo di cantanti e artisti ma oggi ci riferiamo nello specifico alle cantanti donne. Ecco, quali sono le più ricche del reame? A stilare la classifica, con i relativi guadagni, è stato Forbes, una vera e propria Bibbia della finanza mondiale.

La più ricca di tutte è Rihanna, che non pubblica un disco dal 2016, ma che nonostante questo ha messo da parte una ricchezza stimata in 1,4 miliardi di dollari. Alle sue spalle la sempreverde Madonna, che però si deve accontentare (si fa per dire) di 575 milioni-

Lady Ciccone che supera di un nulla “solo” 5 milioni di dollari, la terza classificata, ovvero Taylor Swift.

Quarta è Celine Dion: la cantante canadese arriva a toccare la soglia di 470 milioni, superando di 20 milioni di dollari Beyoncé.

(Foto Getty Images)