Paul McCartney festeggia gli 80 anni sul palco con Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi: il video

Paul McCartney ha ricevuto dei grandiosi festeggiamenti (in anticipo) per i suoi 80 anni. L'artista, nato il 18 giugno 1942, si è infatti esibito qualche sera prima al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, e ha ricevuto il tributo di due grandi della musica, Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi. Non a caso entrambi nativi del New Jersey.



Durante il suo show, McCartney si è rivolto al pubblico, esclamando: "Ho una sorpresa speciale per voi. C'è un mio amico. È un ragazzo di qui". Il pubblico ha immediatamente capito e ha gridato "Bruuuuuuce". Così, Paul ha continuato :"Penso abbiate indovinato. Gli ho detto, 'Devi venire a cantare con noi.' Signore e signori, Bruce Springsteen!".

Paul McCartney e Bruce Springsteen hanno eseguito "Glory Days", dall'album "Born in the U.S.A.", "I Wanna Be Your Man" e "The End".

Al bis, sul palco è salito anche Jon Bon Jovi con tanti palloncini e gli auguri all'artista: "Ci sono 60.000 persone che vogliono cantarti tanti auguri".

(Foto Getty Images)