Brian May si commuove mentre suona con l'ologramma di Freddie Mercury: il video

Un Brian May inedito, quello che ha ceduto all'emozione quando, in compagnia della sua mitica chitarra, si è esibito con l'ologramma di Freddie Mercury, alla O2 Arena di Londra, tappa del Rhapsody Tour. E' successo quando la band inglese ha lasciato solo sul palco Brian, per il momento dedicato a "Love of My Life", struggente ballata inclusa in "A Night At The Opera", del 1975. Chi segue i Queen e conosce la dinamica dei concerti sa che questa è una fase programmata e volutamente intima tra la chitarra a dodici corde di May e Mercury, il compianto frontman della band. A un certo punto tutti i componenti del gruppo, eccezione fatta per Brian, lasciano il palco. Lui passa alla chitarra acustica e si dà a una parte della canzone verso la cui fine si ritrova ad accompagnare la voce di Freddie Mercury, mentre compare sullo schermo una versione virtuale del leader scomparso nel 1991. Ed è in quel preciso momento che le lacrime hanno rigato il volto di May, mentre dedicava a Mercury un inchino. Lacrime prontamente asciugate, ma comunque non passate inosservate e che hanno commosso tutti gli spettatori, tanto che una dei presenti ha immortalato l'attimo fuggente in un video che ha subito postato sul social network Tik Tok.

Per rappresentare Mercury viene usata di default una clip tratta dallo storico live del 12 luglio 1986 allo stadio di Wembley, a Londra. Un’esibizione leggendaria, resa universalmente nota dal film-concerto ù"Queen at Wembley" del 1990 e anche dal disco live "Live at Wembley '86" del 1992 (che è uscito proprio nel giorno in cui Freddie Mercury, scomparso nel novembre dell’anno precedente, avrebbe compiuto 65 anni). La rappresentazione in digitale del frontman è impiegata dai Queen già da dieci anni, proprio dal 2012. In quell’anno il gruppo fece un tour che iniziò a Kiev, in Ucraina: qui si esibirono in piazza Maidan, dove per la prima volta uscì sul palco Freddie Mercury in versione digitale.

Del resto, nel 1992, proprio Brian May ebbe a dire in un' intervista che mai avrebbe voluto esibirsi con un ologramma, perché , aveva spiegato: "ti fa sentire come se fossi un pezzo da museo, ma noi non siamo fossili: siamo vivi!".

