Sting non pensa alla pensione. E cita Mick Jagger

Irresistibile Sting. L'artista ha dato il via, il 3 giugno, ai suoi concerti al Caesars Palace di Las Vegas ed è più entusiasta ed energico che mai. Oltre agli show, ha pubblicato "Por Su Amor", versione spagnola della sua "For Her Love" e ha collaborato con gli Swedish House Mafia nel brano "Redlight" e con Shaggy per l’album tributo, dedicato a Frank Sinatra ("Com Fly Wid Mi").

Insomma, Sting non pensa affatto a riposarsi e men che meno ad andare in pensione. Sul quotidiano Times lo ha dichiarato con energica chiarezza: non pensa affatto di abbandonare la musica.

L'artista è tornato sulla questione anche con il magazine People. Sting, che compirà 71 anni nell'ottobre del 2022, ha citato proprio Mick Jagger, che va per gli 80 (per l'esattezza a luglio festeggerà 79 anni) ed è impegnato in tour in Europa: "Ho intenzione di continuare. Mick Jagger compirà 79 anni il prossimo mese e va avanti bene come sempre. È fantastico, fenomenale".

Dunque, ancora tanta musica per Sting, Che dopo Las Vegas sarà in tour anche in Europa.

(foto Getty Images)