Beyoncé: la figlia Blue Ivy è una goccia d'acqua

Quando si dice tale madre, tale figlia... Anche la piccola Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé e del marito Jay-Z, somiglia sempre di più alla celebre mamma.

L'occasione di un confronto è arrivata qualche giorno fa, quando Blue Ivy, che ormai ha dieci anni, si è recata con papà Jay-Z alle finali della NBA a San Francisco per assistere alla partita di basket Boston Celtics contro Golden State Warriors.

Mamma Beyoncé non c'era, ma la somiglianza tra Blue Ivy e la madre è stata immediatamente notata.

Durante la partita, papà Jay-Z è stato molto affettuoso e protettivo con la figlia, spiegandole anche accuratamente le varie fasi di gioco. Era molto orgoglioso della sua piccola, che ha spesso abbracciato durante la partita.

Blue Ivy ha già una carriera: è tra le artiste più giovani della storia ad aver vinto un Grammy (nel 2021, Best Music Video per "Brown Skin Girl", dall'album di Beyoncé "Lion King: The Gift"), anche se il record va a Leah Peasall, che vinse nel 2001 ad appena 8 anni. Inoltre, due anni fa, Blue Ivy è stata tra le voci narranti dell’audiolibro "Hair Love" di Matthew A. Cherry. Insomma, sentiremo ancora parlare molto di lei...

(Foto Getty Images)