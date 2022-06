Simple Minds: il nuovo album in arrivo a ottobre

Buone notizie per tutti i fan dei Simple Minds: è in arrivo un nuovo album della band.

Il disco sarà intitolato “Direction of The Heart” ed è in uscita il 21 ottobre.

Ad anticipare il disco è il singolo "Vision Thing".

Il nuovo album è stato composto principalmente in Sicilia, dove vivono i Simple Minds Jim Kerr e Charlie Burchill. L’album è stato poi registrato ai Chameleon Studios di Amburgo.

“Direction of The Heart” contiene nove tracce, “Direction of The Heart” e vuol essere un inno e una celebrazione della vita,

Jim Kerr ha dichiarato: "Come fare un bel disco 'Electro-rock', nei momenti peggiori? 'Direction Of The Heart' è il risultato di quella sfida. Chi avrebbe mai pensato che ci saremmo divertiti così tanto a crearlo?"

(foto Getty Images)