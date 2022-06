Johnny Depp e Jeff Beck: il video del loro duetto

Johnny Depp e Jeff Beck, uno dei migliori chitarristi al mondo, stanno per uscire con un album: anticipato da un video ("This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", omaggio all’attrice scomparsa nel 2000).

Il brano, già suonato dal vivo, viene pubblicato solo ora. Il cd sarà fuori il 15 luglio: si chiamerà "18". Composto da cover, tranne la traccia suddetta e "Sad Motherfuckin’ Parade’, inediti scritti da Johnny Depp.

Il duo è atteso anche in Italia: Jeff Beck suonerà a Perugia, Gardone Riviera, Pordenone e Cattolica. Depp si riaffaccia al pubblico dopo il recente successo giudiziario nel processo che lo ha opposto alla ex moglie, Amber Heard. La giuria ha stabilito che dovrà ricevere 10 milioni di dollari di danni, in quanto vittima di diffamazione. "Mi ha ridato la vita" ha detto il divo, dopo il verdetto del tribunale di Fairfax in Virginia.

(Foto Getty Images)