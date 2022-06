Britney Spears si sposa. E L'ex marito fa irruzione durante le nozze

Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati in gran segreto. Lo riporta il New York Post.

La popstar, quarant’anni, e il suo personal trainer, più giovane di dodici, hanno organizzato una cerimonia intima a Los Angeles, nella villa di Thousand Oaks, con circa una sessantina di invitati. Sembra che, della famiglia Spears, la madre Lynne, il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn non fossero tra gli invitati. Ma non mancavano Madonna e Paris Hilton.

I due innamorati si sono giurati amore eterno a nove mesi dall'annuncio del fidanzamento ufficiale e dopo circa sei anni di frequentazione (si erano conosciuti nel 2016 sul set del video musicale di 'Slumber Party'). La cantante di “...Baby One More Time”, circa un mese fa, aveva annunciato di aver avuto un aborto spontaneo: sarebbe stato il primo figlio con Sam (dopo i due avuti dall’ex marito Kevin Federline, Sean e Jayden, rispettivamente di 17 e 16 anni). Ma, come ha detto Britney, il loro amore è la loro forza e continueranno a provare ad allargare la famiglia.

Tra i due la sintonia è evidente: Britney ha dichiarato di essersi innamorata del suo senso dell’umorismo, lui di aver perso la testa per l’umiltà della cantante… e finalmente la popstar sembra guardare al futuro con gioia, speranza e libertà.

Anche se c’è chi ha tentato di rovinarle pure “il giorno più bello”: l’ex marito (anche se definirlo così è eccessivo: i due sono stati sposati per 55 ore nel 2004 dopo un matrimonio a Las Vegas in cui Britney non era in sé), Jason Alexander, ha provato a fare irruzione durante la cerimonia, documentando il tutto con una diretta su Instagram.

"Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio” farneticava l'uomo, che è stato fermato dalla sicurezza e arrestato dagli agenti. Felicità, Britney!

(Foto Getty Images)