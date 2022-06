Notte prima degli esami: Venditti canta la sua hit nel liceo dove studiò. Il video

Antonello Venditti ha regalato una emozionante sorpresa agli studenti del liceo classico Giulio Cesare di Roma, che aveva frequentato da adolescente.

Qui ha ricevuto dalla SIAE (società Italiana Autori ed Editori) una targa con l'incisione dello spartito di 'Notte prima degli esami" e ha eseguito proprio questa sua indimenticabile hit, e "Giulio Cesare", tra l'entusiasmo di studenti e professori.

Venditti ha esclamato: "Eccoli, annamo! E' la prima volta che partecipo all’ultimo giorno di scuola al 'Giulio', è una sorpresa più per me che per voi, è una ficata! Vi auguro ogni bene e ricordate che gli anni non si comprano!".

Al Messaggero, Venditti ha raccontato: "Ai tempi del liceo, dove tutto cominciò, tra le pene politiche, quelle amorose e il bullismo che subivo, ero introverso. Potevo soccombere. Mi salvò un pianoforte... Volevo farla finita dopo la separazione da Simona Izzo Fu Lucio Dalla a salvarmi, quando tornai da Milano, dove mi ero trasferito. Mi trovò casa a Trastevere, vicino a lui. Lì scrissi tre canzoni: 'Ci vorrebbe un amico', che dedicai a Lucio, e 'Notte prima degli esami'".

(Foto Getty Images)