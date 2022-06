Eros Ramazzotti: in arrivo il nuovo album Battito infinito

Eros Ramazzotti ritorna in grande stile, a quattro anni di distanza dal suo ultimo album in studio, con un nuovo album.

Il disco si intitola "Battito infinito" ed esce il 16 settembre 2022. E' stato appena pubblicato il primo singolo, "Ama". La canzone è un messaggio d’amore universale, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere. Ramazzotti sarà anche impegnato in un grande tour mondiale.

Eros Ramazzotti ha presentato con queste parole il suo nuovo progetto: “Ho pensato a questi concerti per festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan di tutto il mondo perché credo che questo sia il modo migliore per affrontare questo momento complesso e ricominciare a fare musica. Insieme”.