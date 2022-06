Michael Jackson: in arrivo una ristampa di Thriller

Una bella notizia per tutti i fan di Michael Jackson: per celebrare i 40 anni dall'uscita del suo celebre album "Thriller" è in arrivo una ristampa del disco.

A dichiararlo è stato l'ente che si occupa dell'eredità artistica di Jackson, l'Estate of Michael Jackson.

On November 30th, Michael Jackson’s “Thriller” turns 40 years old. A special 2-disc anniversary edition of the album will be released at the end of the year and is available today for pre-order. Reserve yours now: https://t.co/aenaGz7nzD pic.twitter.com/89pDDxfvze