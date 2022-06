George Michael: Elton John e Naomi Campbell parlano del suo talento. Il video

E' stata pubblicata un'emozionante clip tratta dall'atteso film "George Michael: Freedom Uncut". Nel video, a parlare dell'immenso talento di George Michael sono celebrità come Elton John, Naomi Campbell, Mark Ronson, Cindy Crawford.

Elton John afferma, a proposito del video di "Freedom! ‘90": "Ha cambiato completamente il modo di realizzare i video. Quel video diceva tutto. George era un genio e fu una clip rivoluzionaria".

E Naomi Campbell, interprete della clip con le sue celebri colleghe Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford e Tatjana Patitz: "George mi ha fermata a Los Angeles e le sue esatte parole furono 'Sei il capo della banda e finché tu non dici sì, le altre ragazza non lo faranno'".

George in persona ha voluto raccontare la sua vita in questo film, che è dunque ricco di dettagli, video inediti e anche contributi davvero speciali. A essere raccontato è il periodo della realizzazione dell'album “Listen Without Prejudice Vol. 1” e della successiva battaglia legale con l'etichetta discografica che aveva sotto contratto l'artista.

A narrare le vicende è la voce di George Michael in persona.

Il film uscirà il 22 giugno

(Foto Getty Images)