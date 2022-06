Bono al bar a Bologna... ma è un sosia

Quest’anno più che mai l’Italia sembra meta irrinunciabile per le celebrità internazionali per vacanze, set cinematografici e festival.

Una di queste è Bono, che dopo una vacanza con la ‘V’ maiuscola in Puglia, è stato avvistato e immortalato a Bologna! Un caffè e tre bignè al Bar Venezia, in via Andrea Costa, e la concessione di un selfie con il barista Beppe Barbera. L’immagine ha fatto subito il giro del web diventando virale… Peccato fosse solo un sosia!

#Bono, ma non troppo. #Bonaccini cade nella “trappola” del sosia del cantante degli U2 https://t.co/oUMjtJWtQx — neXt quotidiano (@neXtquotidiano) June 9, 2022

Il sosia in questione è Pavel Sfera, cantante della tribute band dei “Desire” e che si auto-definisce il miglior sosia in circolazione del frontman degli U2.

Nel tranello, comunque, è cascato anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che è stato tra i primi a rilanciare lo scatto sui social: "Uno si distrae un attimo e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa...”. Poi, scoperto, l’inganno, si è fatto una risata.

Bono non è nuovo da queste parti. Lo scorso anno a giugno è andato in vacanza a Porto Venere, in Liguria: si era fatto pizzicare con la moglie e tre amici in un ristorante dell'isola Palmaria. Il cantautore e attivista si era poi spostato all'Isola d'Elba.

(Foto Getty Images)