Kylie Minogue canta con i Coldplay Can’t Get You Out Of My Head: il video

I Coldplay stanno ospitando numerose guest star nel corso del loro Music Of The Spheres world tour.

La band di Chris Martin & co. ha visto salire sul palco, al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, il grande Bruce Springsteen per un'emozionante versione di "Working on a Dream" e "Dancing in the Dark".

Altra ospite è stata Kylie Minogue, che ha eseguito con la band una trascinante versione della sua famosa hit "Can’t Get You Out Of My Head". Kylie e i Coldplay l'avevano suonata insieme anche a Glastonbury nel 2019 (nella foto in apertura).

I Coldplay hanno ringraziato Kylie per la performance.

Thank you @kylieminogue for letting us be your backing band. We love you ♥️ pic.twitter.com/qgEEHwgIps — Coldplay (@coldplay) June 5, 2022

E anche Kylie ha ricambiato i ringraziamenti per la band.

Thank you @Coldplay for a beautiful, joy filled night! Love you always!!!! pic.twitter.com/Hi5xPaezy9 — Kylie Minogue (@kylieminogue) June 5, 2022

(Foto Getty Images)