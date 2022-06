Jovanotti tra sorprese. E polemiche

Novità per Jovanotti. A giudicare da un video pubblicato su Instagram, nuova musica sarebbe in arrivo. E con un'ospite d'eccezione.

Nella clip si vede Lorenzo davanti a un microfono. Con lui c'è Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. La frase che accompagna il video è la seguente: "Che ci fanno questi due in studio insieme dopo più di quattro anni passati senza abbracciarsi?……..UUUUUUHHHH!!!!"

Staremo a vedere cosa ci sta preparando la coppia.

Intanto non mancano le polemiche sul Jova Beach Party a Vasto, il concerto in calendario il 19 agosto. Crescono i timori degli ambientalisti secondo i quali lo show metterà in pericolo le due aree protette nei pressi, il Sito Natura 2000 e la Riserva Naturale Marina di Vasto. Il Forum civico ecologista di Vasto ha scritto all’amministrazione comunale. "Risulta siano stimati 26.000 spettatori per serata", ha scritto il Forum. "Ebbene, nella relazione nulla si dice delle azioni a tutela delle dune (a detta di molti esperti tra le più importanti di tutta la fascia costiera adriatica) e, dunque, del Sic e della Riserva. Ad oggi, infatti, non è dato sapere se e come quelle zone di assoluta importanza naturalistica verranno salvaguardate". E anche "Non vorremmo mai che succeda anche a Vasto Marina quanto successo nel 2019 a Lido degli Estensi e a Lido di Fermo quando, a seguito del primo Jova Beach Party, le dune là presenti sono state distrutte compromettendo importanti habitat. Per questo, l’Amministrazione comunale intende porre in essere interventi di tutela?".

Per Jovanotti però il Jova Beach Party è un grande progetto ambientale in collaborazione anche con WWF Italia. L'artista ha dichiarato al magazine Sorrisi e Canzoni TV: "Nel 2019 le cose sono andate molto bene e non ho niente da rimproverarmi. Il Jova Beach Party è stata un'avventura faticosa, ma soddisfacente, per questo abbiamo pensato di fare di più... Questo è il più grande progetto di ripristino di aree problematiche mai fatto nella storia". Jovanotti ha lanciato così Ri-Party-Amo, l’iniziativa che vuole rendere l’intera comunità protagonista della tutela della natura d’Italia e che si basa sulla pulizia di spiagge, laghi, fiumi e fondali da plastica e rifiuti; su un progetto di ricostruzione naturale con 6 grandi opere destinate ad ambienti danneggiati; in attività di educazione in scuole e università.

