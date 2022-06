Madonna: finalmente scelta l'attrice che la interpreterà

Di una bellezza unica, originale e con un grande temperamento: Julia Garner sarà Madonna sul grande schermo.

Embed from Getty Images

La notizia è ufficiale come riporta il magazine specializzato Variety. Il nome della Garner è sempre stato in cima alla lista delle favorite e ora c'è la conferma. L'attrice 29enne, con due Emmy vinti grazie alla serie televisiva "Ozark", ha ricevuto l'offerta per interpretare il ruolo della Material Girl e manca solo la firma sul contratto, ma l'accordo è praticamente chiuso.

Dopo estenuanti audizioni di canto e ballo la Garner è stata preferita alle attrici Florence Pugh, Alexa Demie e Odessa Young, ma anche a cantanti come Bebe Rexha e Sky Ferreira. Prodotto da Universal Pictures, il film sarà diretto dalla stessa popstar e seguirà i primi giorni della carriera e della vita privata dell'artista.

Il biopic partirà infatti dagli anni giovanili di Madonna, nata a Bay City in Michigan, nell'agosto del 1958, fino al Blonde Ambition del 1990. I tempi di produzione e il cast intero al momento non sono noti. La stessa musicista ha provato a definire così il suo prossimo lavoro cinematografico: "Spero di trasmettere l'incredibile viaggio che la vita mi ha portato a fare come artista, musicista, ballerina. Un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l'arte mi ha tenuto in vita. È fondamentale che sia la mia voce e la mia visione delle cose a raccontare la mia vita, che è stata una corsa sulle montagne russe".

(Foto Getty Images)