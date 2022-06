Mariah Carey accusata di plagio per la sua hit più celebre: l'incredibile caso

Guai giudiziari per Mariah Carey. La cantante deve rispondere di violazione del copyright per la sua mega hit natalizia "All I Want for Christmas Is You". A trascinarla in tribunale Andy Stone, che sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso titolo nel 1989.

Il cantautore ha deposto la denuncia presso la corte federale di New Orleans, non solo contro la Carey, ma anche nei confronti del suo co-autore Walter Afanasieff e Sony Music Entertainment, tutti rei, a suo dire, di aver sfruttato illegalmente il suo stile e di aver creato confusione con la loro canzone, il cui titolo suona esattamente uguale al suo.

Nel suo memoir, "The Meaning of Mariah", la popstar sostiene invece di aver composto "All I Want for Christmas Is You" utilizzando una "piccola tastiera Casio economica", creando un successo che è in cima alle classifiche di Billboard ogni anno, dal 2019. Secondo la BBC, soltanto nel 2017 la canzone avrebbe fruttato all'artista oltre 60 milioni di dollari. Con più di 10 milioni di unità di vendita e streaming negli Stati Uniti, è la prima e unica canzone in salsa natalizia a essere certificata Diamond (disco di diamante) dalla Recording Industry Association of America.

E ora Andy Stone, meglio conosciuto con il nome d’arte di Vince Vance, membro fondatore e leader della band Vince Vance & the Valiants, chiede almeno 20 milioni di dollari di danni per violazione del copyright, appropriazione indebita e reclami aggiuntivi.

I legali del cantautore, nella causa, spiegano di aver contattato per la prima volta Carey, Afanasieff e Sony la scorsa primavera, ma "non sono stati in grado di raggiungere alcun accordo".

