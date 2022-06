Freddie Mercury: in arrivo una canzone inedita con i Queen

E' in arrivo una canzone inedita di Freddie Mercury con i Queen. La notizia è stata data da Roger Taylor e Brian May poco prima che la band si esibisse per il Giubileo di Platino della Regina, davanti Buckingham Palace. Intervistati da BBC Radio 2, i musicisti hanno rivelato di aver ritrovato il brano inedito, risalente alla fine degli Anni Ottanta, e che è loro intenzione pubblicarlo a breve.

La canzone nacque mentre Freddie Mercury e i Queen erano impegnati nelle registrazioni dell'album "The Miracle". Il brano, intitolato “Face It Alone”, non fu poi inserito tra le tracce dell'album.

Roger Taylor ha dichiarato a BBC Radio 2. "Abbiamo trovato una piccola chicca di Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati. È qualcosa di meraviglioso, in realtà. È stata una vera scoperta. Proviene dalle sessioni di ‘The Miracle’. Penso che uscirà a settembre”.

La canzone sarà rieditata, come ha svelato Brian May: "Si nascondeva lì in bella vista. L’abbiamo ripreso molte volte e abbiamo pensato: 'Oh no, non riusciremo a salvarlo'. Ma il nostro meraviglioso team di ingegneri ha detto: 'Ok, possiamo fare questo e questo'. È stato come cucire insieme dei pezzi. È bellissimo. È commovente".

Al Giubileo di Platino i Queen hanno eseguito “We Will Rock You”, “Don’t Stop Me Now” e “We Are the Champions”.

(foto Getty Images)