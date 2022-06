Robbie canta una celebre hit degli Oasis: il video

Robbie Williams è tornato a casa, a Stoke-on-Trent, nello Staffordshire, lo scorso 4 giugno per l’attesissimo concerto allo stadio Vale Park. Ad accoglierlo 20mila fan. Lo show è iniziato alle 21: “Permettetemi di presentarmi! - ha esordito la popstar – Il mio nome è Robert Williams da Greenbank Road”, che è il nome della strada dove è cresciuto.

Folla in visibilio per il cantautore britannico, che ha eseguito sia canzoni dei Take That, tra cui "Do What U Like" e "Could It Be Magic”, sia pezzi del suo repertorio da solista. Ma lo showman si è lasciato andare anche con alcune cover, sorprendendo in particolare con “Don't Look Back in Anger” degli Oasis…

Ora, il rapporto con gli ex Oasis è sempre stato altalenante: se quello con Noel è stato quasi sempre pessimo, soprattutto da quando ai Brit Awards del 2000, il Gallagher senior chiamò Williams il “ballerino grasso” dei Take That, con Liam è andata meglio.

I due si sono ufficialmente riconciliati il 27 maggio 2020, quando il Gallagher junior ha scritto un tweet a Robbie dopo aver saputo che il padre dell’ex Take That ha il morbo di Parkinson: “Hey Robbie Balboa, ho sentito le news sulla tua famiglia, mi dispiace. Mando amore e luce alla tua famiglia”.

Ma tornando al palco di casa, Robbie ha anche dedicato una delle sue nuove canzoni, “Love My Life”, ai suoi figli: Teddy, di nove anni, Charlie, di sette, Coco, tre anni e il piccolo Beau di due. E ha sciolto ulteriormente il cuore della folla con gli inni “Millennium”, “No Regrets” e “Kids”.

(Foto Getty Images)