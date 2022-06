Bono e Diane Keaton: anche loro in vacanza in Italia: le foto

Arriva l'estate e le celebrità non resistono al fascino del nostro paese. Tra bellezze artistiche, paesaggi mozzafiato e delizie gastronomiche, impossibile non apprezzare tutta la bellezza dell'Italia.

Ed ecco dunque Bono, sorpreso dai fan ad Ostuni. L'artista si è gustato un aperitivo al Bar della Villa, mentre i fan tentavano di ottenere un autografo o un selfie.

Bono è innamorato dell'Italia: lo scorso anno è stato in vacanza in Liguria, nel 2018 a Gallipoli.

Chi non è in realtà in vacanza, ma sta godendo ugualmente delle bellezze italiane, è Diane Keaton, a Roma per girare il film ""Book Club 2 - The Next Chapter"", sequel del film uscito nel 2018.

Diane Keaton si è concessa un bel gelato alla gelateria "Dare", che ha subito pubblicato gli scatti dell'attrice con il cono.

Nello stesso momento, a comprare il gelato c'era anche Cesare Bocci, che interpreta il vicecommissario Mimì Augello nelle serie tv dedicate al commissario Montalbano. Dunque, non è mancata la foto insieme.

E non solo gelati. La Keaton ha anche visitato il mercatino vintage di Conca d'Oro.

Nel cast di "Book Club 2 - The Next Chapter" ci sono anche Jane Fonda, Candice Bergen, Andy Garcia, Don Johnson (e Giancarlo Giannini): dunque, molto probabilmente si susseguiranno altri avvistamenti di celebrità...

(Foto Getty Images)