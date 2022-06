Kate Bush: Running Up That Hill torna in classifica grazie a una serie tv

Tra le splendide canzoni di Kate Bush c'è anche "Running Up That Hill", uscita nel 1985 e tratta dall'album "Hounds of Love". Il brano adesso, a quasi 40 anni di distanza, ha riconquistato le classifiche: è infatti primo nella chart statunitense di iTunes.

A far riscoprire la canzone è stata la serie televisiva "Stranger Things", molto amata dai Millennial. Nello specifico, il brano viene in usato dai protagonisti per salvarsi da un mostro che li affligge.

Il titolo originario di "Running Up That Hill" era "A Deal with God" e Kate Bush aveva raccontato: "Pensavo a un patto con il diavolo, ma poi mi sono detta: 'Perché non un patto con Dio?'. L'idea di chiedere a Dio di stringere un patto con te è ancora più potente". La casa discografica però bocciò quel titolo: non voleva si parlasse di Dio. "Non potevo crederci, mi sembrava del tutto ridicolo e il titolo era parte integrante dell’essenza della canzone. Eppure sentivo che se non fossi scesa a compromessi mi sarei tirata la zappa sui piedi da sola". Così la Bush accettò, ma impose che la canzone diventasse il primo singolo tratto dal nuovo album. E "Running Up That Hill" diventò il suo più grande successo negli Stati Uniti.

La Bush spiegò: "Parla di una relazione tra un uomo e una donna. Si amano molto e la potenza di questo sentimento in qualche modo complica le cose. La paura di perdere l’altro li rende insicuri e fragili. Il testo dice che se l'uomo potesse essere la donna e la donna l'uomo, se potessero fare un patto con Dio e scambiarsi momentaneamente i ruoli, capirebbero cosa significa essere al posto dell’altro. Questo chiarirebbe molte incomprensioni e tutti quei piccoli problemi forse non esisterebbero più".

