Sting: il suo nuovo progetto ha a che fare con Shaggy. E Frank Sinatra

Sting è di ritorno con un nuovo progetto che lo vede collaborare nuovamente con Shaggy. I due musicisti avevano già lavorato insieme per l’album “44/876”. Adesso è la volta di un disco-tributo, dedicato a una vera icona della grande musica. Nientemeno che Frank Sinatra.

L'album si intitola "Com Fly Wid Mi", traduzione giamaicana della famosa canzone di Sinatra “Come Fly with Me”. Shaggy canta e Sting è il produttore.

E' già disponibile il video del primo singolo tratto dall'album, “That's Life”.

Sting e Shaggy hanno parlato del disco al Daily Mail. “E' buffo”, ha detto Sting, “Frank Sinatra, che era un tenore baritono, ha la stessa estensione di Shaggy. Cantano allo stesso modo. All’inizio di quest’anno siamo entrati in studio e abbiamo trasformato questa pazza idea in realtà. E’ un disco sorprendente, e credo che la cosa più importante, quando si parla di musica, è la sorpresa. Con questo album siamo tornati a sorprendervi, ancora una volta” Sting ha aggiunto: “Il fatto è che qui Shaggy non cerca di sembrare Frank. Sembra Shaggy, e basta. E’ questa la magia dell’album: lui è rimasto nel suo ecosistema reggae. Le canzoni sono state difficili da cantare: sono brani tecnici, e la cosa mi ha costretto a essere piuttosto brutale, in studio”.

Shaggy ha dichiarato: “Se c’è una cosa che posso dire di Sting, è che è un perfezionista... Il punto è arrivare a pubblici diversi. La cosa bella di questo disco è che parla a un pubblico differente, fan del reggae che molto difficilmente sarebbero arrivate ad ascoltare le canzoni di Sinatra. Li raggiunge e li coinvolge. E’ una cosa bellissima, che mi rende molto orgoglioso di questo disco”.

