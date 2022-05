Ed Sheeran: la canzone che canterà per la Regina contiene un messaggio segreto

Anche Ed Sheeran fa parte dei grandi musicisti che si esibiranno il 5 maggio per festeggiare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, per il grande concerto battezzato Platinum Jubilee Pageant.

Si tratta di festeggiamenti grandiosi per i 70 anni di regno della Sovrana: nessun monarca del Regno Unito è stato sul trono così a lungo.

Secondo i tabloid inglesi, per l'occasione Ed Sheeran eseguirà la sua "Perfect". La scelta non è casuale: si tratta infatti di un brano romantico, che l'artista intende cantare come tributo all'amore tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo. Durante l'esibizione, saranno anche proiettate sul megaschermo del palco le immagini della storia d'amore tra la Sovrana e il marito. Un matrimonio durato 73 anni e dal quale sono nati Carlo, Anna, Andrea e Edoardo.

Il Principe Filippo è scomparso nell'aprile 2021: aveva 99 anni.

