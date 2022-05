Dua Lipa affascinata dall'arte italiana

Il Grand Tour era un viaggio che le classi più agiate, a partire dal Settecento, intraprendevano da tutta Europa per venire in Italia. Una sorta di proto-turismo di lusso a livello embrionale, che portava ricchi intellettuali a visitare le città del Rinascimento e quello che rimaneva delle vestigia imperiali dell'antica Roma.

Le cose sono cambiate molto da allora e il turismo è diventato un fenomeno mondiale e di massa, a cui - evidentemente - non si sottrae neppure Dua Lipa. La cantante britannica (di origini kosovare) è stata protagonista nei giorni scorsi di tre concerti sold-out nel nostro paese (due al Forum di Assago, uno a Bologna) e ne ha approfittato per ammirare alcune delle nostre bellezze più famose al mondo: prima un paio giorni di relax in Liguria, ovviamente a Portofino, poi la visita agli Uffizi di Firenze.

Nel museo del capoluogo toscano Dua Lipa è rimasta per oltre due ore e mezza accompagnata da una guida d'eccezione, il direttore Eike Schmidt. Le cronache raccontano di una cantante rimasta estremamente colpita e affascinata dalle mappe murali del Terrazzo delle Carte Geografiche e dagli innumerevoli capolavori firmati - tra gli altri - da Leonardo, Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Botticelli e Bronzino.

(Foto Getty Images)