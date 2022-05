Tutta la gioia di Lorenzo Jovanotti per la figlia Teresa

Grande festa in casa Cherubini per la laurea di Teresa, figlia di Lorenzo Jovanotti e Francesca Valiani. Tutta la famiglia è volata nella Grande Mela dove la 24enne si è laureata alla School of Visual Art di New York, una delle migliori al mondo nel settore del disegno e dei fumetti.

È stata la stessa Terry su Instagram ad annunciare il suo primo grande obiettivo raggiunto. Si è mostrata in versione fumetto, felice più che mai, con la classica corona d'alloro. "Sometimes you just jump and hope it's not a cliff" ha scritto. Tradotto: "A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera", una citazione tratta dal romanzo "Rosso, bianco & sangue blu" di Casey McQuiston.

Solo un anno fa questa dolcissima giovane donna aveva sconfitto un tumore, il linfoma di Hodgkin che colpisce il sistema linfatico. Di lei papà Jovanotti ha raccontato: "Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza... È stata strepitosa. È una ragazza in gamba. Poi ha dei difetti, eh: ha un caratterino. Quando si punta su una cosa, non la smuovi".

E i risultati si vedono eccome. Felicissima anche mamma Francesca che ha postato nelle sue story una foto di Terry e delle sue compagne di corso vestite per la cerimonia di laurea, vestite con la maxi-tunica viola come nei classici film americani. Il sogno di Teresa è quello di diventare disegnatrice di fumetti. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti.

