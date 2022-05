Dua Lipa innamorata della cucina italiana. E del pomodoro!

Dua Lipa è in Italia per il suo Future Nostalgia Tour e ha subito festeggiato il suo arrivo con uno spuntino a base di prelibatezze classiche della nostra cucina.

L'artista non si è fatta mancare un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Al quale sono seguiti polpette e ancora pomodori come contorno. Il tutto è stato immediatamente immortalato in una Instagram Story.

Evidentemente innamorata del pomodoro, Dua Lipa ha poi pubblicato un video che la vede sui tetti di Milano, con lo slogan "Big pomodoro energy".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

Già altre volte l'artista aveva manifestato tutto il suo entusiasmo per la nostra cucina. Si vede che è davvero una buongustaia...