George Michael: ecco il primo video del film sulla sua vita

C'è grande attesa per "“George Michael Freedom Uncut”, il film in cui l'artista appare in veste di regista, narratore e soggetto, in arrivo il 22 giugno.

George in persona ha voluto raccontare la sua vita in questo film, che è dunque ricco di dettagli, video inediti e anche contributi davvero speciali. A essere raccontato è il periodo della realizzazione dell'album “Listen Without Prejudice Vol. 1” e della successiva battaglia legale con l'etichetta discografica che aveva sotto contratto l'artista.

A narrare le vicende è la voce di George Michael in persona, che si sofferma anche a parlare del suo grande amore, Anselmo Feleppa.

Compaiono anche le supermodel protagoniste del videoclip di “Freedom! ’90”: Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista, che raccontano i loro ricordi di George. E intervengono anche stelle della musica come Stevie Wonder, Elton John, Mark Ronson, Nile Rodgers, Mary J. Blige, Liam Gallagher e Tony Bennett.

