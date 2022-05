David Bowie: ecco il primo video del film sulla sua vita

Finalmente è stato pubblicato il primo trailer di "Moonage Daydream", l'atteso film dedicato alla vita e alla carriera di David Bowie.

La pellicola sarà presentata al Festival del Cinema di Cannes ed è ricca di immagini inedite delle performance di Bowie. Non mancano numerosi video privati, messi a disposizione dagli eredi. A far da colonna sonora, 40 brani rimasterizzati per l'occasione.

Il regista del film è Brett Morgen, già regista di "Kurt Cobain:Montage of Heck" del 2015.

"Moonage Daydream" vuole raccontare chi fosse Bowie, interrogandosi anche sulla sua intelligenza, genialità e sessualità.

gli eredi. Gli spettatori potranno inoltre ascoltare 40 brani rimasterizzati per l'occasione.

(Foto Getty Images)