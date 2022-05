Ed Sheeran è di nuovo padre!

Ed Sheeran ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. Lui e sua moglie Cherry Seaborn, ha raccontato, sono "al settimo cielo".

L’annuncio è arrivato attraverso l’account Instagram ufficiale del cantante, dove è stata postata una foto con dei calzini per bambini. "Siamo entrambi innamorati di lei", ha dichiarato Sheeran, senza specificare il nome della bambina e la data di nascita.

La coppia ha già una figlia, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, nata nell'agosto 2020. Ed e Cherry si sono sposati nel 2019 ma si sono conosciuti e innamorati tra i banchi delle scuole medie, visto che entrambi hanno frequentato la Thomas Mills High School di Framlington, nel Suffolk. Lei poi è partita per gli Stati Uniti, con destinazione Duke University (North Carolina), per fare poi ritorno in Inghilterra.

Un ritorno che ha visto il riaccendersi della relazione con il cantante.

(Foto Getty Images)