Harry Styles e tutte altre celebrità davvero gentili

Spesso le aspettative fanno a pugni con la realtà, soprattutto quando riguardano le nostre adorate celebrità. Ma a volte no… le persone reali si rivelano ancora migliori di quelle che vediamo su grandi schermi e riviste patinate!

E’ quanto raccontano alcuni testimoni che hanno incontrato per caso i loro beniamini e sono rimasti senza parole per la loro gentilezza e la loro semplicità.

Per esempio, lo sapevate che Harry Styles, in un locale di cui è cliente abituale lascia sempre mance del 100%? Un lavoratore racconta: “Ci chiede sempre come stiamo e l'ultima volta che è venuto a trovarci ci ha persino regalato i biglietti per il suo spettacolo al Forum. Senza dubbio la persona famosa più gentile che abbia mai incontrato”.

Come scindere il personaggio di Harry Potter da Daniel Radcliffe? Nella realtà, nessuna magia, solo vera gentilezza. Lo assicura un cameriere che con qualcun altro avrebbe rischiato grosso: “Ho servito a Daniel Radcliffe il suo dessert a un evento, sono inciampato e gliene ho versato un po' addosso, probabilmente per l’emozione. Si è alzato e ha iniziato a scusarsi lui con me, chiedendomi con dolcezza se stessi bene”.

Magari tutta questa dolcezza non ce la si aspetta da una super celeb come Kim Kardashian e invece no! Chi l’ha incontrata rivela: “Mi aspettavo una diva totale, ma mi sbagliavo. Era molto gentile, non si dava arie e si rivolgeva a me ricordandosi il mio nome!”.

Stupisce per empatia e simpatia Zac Efron. Un fan del protagonista di "High School Musical" racconta di averlo incontrato a una festa di Capodanno a Los Angeles: “Gli ho chiesto del suo regime di allenamento per 'Neighbors' ed era felice di parlare con me. Sinceramente mi sono sentito così a mio agio nel parlare con lui che avrei potuto chiedergli di portarmi da bere al bar e penso che l'avrebbe fatto. Alla fine, gli ho detto che era la celebrità più bella che avessi mai incontrato. Mi ha guardato e ha detto: 'Ehi amico, chi è reale riconosce il reale’”!

(foto Getty Images)