Adele va a vivere con il fidanzato nella villa di Sylvester Stallone

Nessuna crisi di coppia per Adele e Rich Paul. Tutt’altro: i due, a sorpresa, sono andati a vivere insieme. Dopo che il 5 maggio alla festa per il 34esimo compleanno della cantautrice britannica il noto agente sportivo americano non si era fatto vedere, si era subito parlato di maretta.

E invece Adele ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto del loro “nido d’amore” mettendo così a posto le malelingue. Chiamarlo nido, però, è davvero riduttivo! La cantante ha acquistato la villa appartenuta a Sylvester Stallone a Beverly Hills pare per 58 milioni di dollari (circa 51,4 milioni di euro).

Un po’ di numeri: otto camere da letto e nove bagni, tra cui la master suite con sauna, bagno turco e ufficio con terrazza. Ci sono anche un teatro, una palestra e un appartamento per gli ospiti a due piani progettato da Richard Landry.

A un anno dalla loro uscita allo scoperto, Adele scrive sui social: "Il tempo vola"… e a corredo una gallery che dimostra come la loro storia d’amore vada a gonfie vele!

