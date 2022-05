Lucio Dalla: sarà possibile trascorrere una vacanza nella villa che gli ispirò Come è profondo il mare

Lucio Dalla amava, in estate, rifugiarsi nella sua villa alle isole Tremiti, che considerava come una seconda casa. In questa villa sono nati alcuni dei suoi testi più belli. Immersa nel verde di San Domino, villa Cala Matano è un tripudio di colori mediterranei dominati dal bianco e dall’azzurro. La dimora del cantautore, scomparso nel 2012, ha uno spazioso balcone-veranda, dove l’artista amava intrattenersi. Affacciandosi, la visuale è interamente occupata dalla sagoma dell’isola di San Nicola, che si staglia imponente sullo sfondo.

Qui Dalla ha tratto ispirazione per alcuni dei suoi brani più celebri, da incidere subito nello studio di registrazione che aveva fatto appositamente installare per non perdere le emozioni che gli suscitavano il mare. In questa villa sono nate "4 marzo 1943", "Com’è profondo il mare", "Piazza Grande", nonché altre canzoni divenute pezzi di storia della musica italiana. Non solo: su quest'isola Lucio Dalla ha composto un intero disco, "Luna Matana", il suo venticinquesimo album, pubblicato nel 2001. Qui sono ancora conservati alcuni oggetti personali dell’artista. Scontato, dunque, che non sia una semplice villa, bensì un luogo dell’anima, denso di valore simbolico e di storia.

Ebbene in questa villa sarà possibile trascorrere una vacanza dalla prossima estate. Gli eredi del cantautore bolognese, infatti, hanno affidato a una società di Campobasso, la Sintattica, la gestione dell’immobile dal punto di vista turistico. Sul sito è possibile ammirare alcune foto della proprietà: accanto alla villa, a cala Matana, sarebbe disponibile anche l’altra dimora di Lucio Dalla, sulla vicina Isola di San Nicola.

Ovviamente le trattative sono riservate.

(foto Getty Images)