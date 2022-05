Coldplay sotto attacco: ecco perché

I Coldplay sono al centro di una polemica che riguarda proprio l'anima ecologista della band.

Ad attaccare il gruppo sono gli ambientalisti, che accusano la band di Chris Martin di greenwashing, ovvero di strategie "verdi" di pura facciata e non di sostanza.

Ma perché i Coldplay, da sempre impegnati a favore della tutela del pianeta, hanno ricevuto simili accuse? La band, proprio per diminuire l'impatto ambientale causato dal suo tour mondiale, aveva stretto un accordo con un'azienda di carburanti finlandese, la Neste. Peccato che, secondo l'associazione Transport & Environment, i carburanti di origine vegetale prodotti dalla società sono a base di olio di palma proveniente da piantagioni frutto di deforestazione. Un vero autogol per i Coldplay.

Carlos Calvo Ambel di Transport & Environment ha dichiarato: "Neste sta usando i Coldplay in modo molto cinico per ripulirsi la reputazione, Chris Martin e i suoi fan dovrebbero essere indignati. Non è troppo tardi, la band dovrebbe chiudere la loro partnership con quell'azienda e abbracciare soluzioni davvero sostenibili". Quanto alla Neste, vanta "un elenco di scandali, compreso rifornirsi da produttori di olio di palma legati alla deforestazione. Non fornisce molte informazioni sulle materie prime che usa per i biocarburanti, ma è fra i maggiori utilizzatori di olio di palma e dei suoi derivati. I suoi combustibili sostenibili sono anche basati sull'olio da cucina usato. Metà dell'olio da cucina usato nella Ue è importato (soprattutto da Cina, Indonesia e Malaysia), e ci sono seri interrogativi se questi rifiuti di cucina siano veramente usati".

Chris Martin a questo punto ha dichiarato: "La nostra volontà di essere sostenibili è ancora possibile, ma c'è ancora tanto lavoro da fare e lo sappiamo bene. Neste ci fornirà biocarburanti e ci ha assicurato che non utilizzerà materiali vergini, a cominciare dall'olio di palma. L'azienda utilizza solo prodotti di scarto ottenuti da fonti rinnovabili".

Da parte sua Neste ha assicurato: "Per la nostra collaborazione con i Coldplay non abbiamo mai usato olio di palma grezzo e stiamo azzerando la quota utilizzata in tutti i processi dell'azienda".

(Foto Getty Images)