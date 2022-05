Bono si racconta!

Sarà pubblicata il primo novembre in tutto il mondo "Surrender", l'autobiografia di Bono, frontman degli U2.

Edito in Italia da Mondadori, il libro include 40 capitoli ognuno abbinato al titolo di una canzone della rock band (come lo stesso volume, intitolato da un brano di "War"). Altrettanti i disegni originali, realizzati dallo stesso cantante.

“Ho cominciato a scriverlo nella speranza di realizzare un quadro dettagliato di quanto mi ero limitato a schizzare con le canzoni, ha dichiarato Paul David Hewson- "'surrender’ è una parola carica di significati per me, essendo cresciuto nell’Irlanda degli anni settanta non era una prospettiva che mi venisse naturale”.

“Tutta la passione che mette nella sua musica e nella sua vita, la mette anche sulla pagina", così la direttrice della casa Knopf ed editor dell’artista. "Bono rientra nella tradizione dei grandi narratori, ha una storia sensazionale da raccontare ed è carico di talento”.

