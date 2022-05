Diodato: la meravigliosa performance all'Eurovision

Diodato ha emozionato e commosso con uno show memorabile all'Eurovision Song Contest, tra momenti intimi al pianoforte e coreografie coinvolgenti con un ensemble di performer.

L'artista avrebbe dovuto esibirsi all'Eurovision del 2020, ma, causa pandemia, l'evento fu rimpiazzato da uno show senza competizione e Diodato eseguì "Fai rumore" in solitudine, all'Arena di Verona.

Adesso è il momento della gioia, del riscatto, della condivisione, con lo show corale ideato con Irma Di Paola.

Diodato ha raccontato così l''idea della performance: "Non volevo portare qui la canzone nella stessa forma: è sempre 'Fai rumore' ma un racconto diverso. Parte da un momento di isolamento per poi attraversare un'umanità immobile, congelata, per poi tornare alla vita, al calore, alle emozioni e a condividere con altri esseri umani. Alle prove, farlo con un pubblico davanti, è bellissimo: questa canzone cantata con migliaia di persone, cambia il suo vestito". E ha aggiunto: "Sono contento di essere qua da ospite e non da concorrente: non sono un tipo particolarmente competitivo e in questa veste me la godo di più. È la chiusura di un cerchio, una tappa del percorso di questa canzone".

(foto Getty Images)