Grande festa di apertura per l'Eurovision

E’ stata “Brividi” a chiudere la cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest 2022. Che poi sarebbe l’Eurofestival, ma la sua denominazione corretta è quella. La lunga settimana della competizione canora, che quest’anno si tiene a Torino, è iniziata ieri sera nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria con la presentazione degli artisti dei 40 paesi partecipanti (dovevano essere 41 ma la Russia è stata esclusa a causa dell’invasione dell’Ucraina).

La prima a passare sul Turquoise Carpet – il tappeto rosso è stato ribattezzato così quest’anno – è stata la delegazione albanese che ha la sua portabandiera in Emma Muscat, già nota dalle nostre parti per aver partecipato ad “Amici”. A chiudere, come da tradizione, il paese ospitante, e quindi l’Italia con Mahmood e Blanco, in concorso con la loro canzone che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo.

Domani, il 10 maggio, e il 12 si terranno le due semifinali, finalissima invece il 14, e chissà che i due giovani cantanti non riescano a bissare il successo dello scorso anno dei Maneskin, primi italiani a vincere la competizione negli ultimi 30 anni.

Durante la cerimonia di apertura particolarmente applaudita è stata la delegazione dell’Ucraina, rappresentata dalla Kalusch Orchestra, i cui componenti hanno fatto sapere che «essere qui, con il permesso del nostro Paese, è una grande responsabilità, quella di poter essere utili alla nostra nazione anche con la musica».

In gara ci sarà un pezzo di Italia in più: Achille Lauro corre infatti per San Marino con la canzone “Stripper”.

