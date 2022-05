Elisa e Matilda De Angelis in Litoranea

Un duetto d'eccezione, quello che Elisa ha creato per "Litoranea" insieme all'attrice Matilda De Angelis. L'artista quarantaquattrenne lo ha annunciato sul suo profilo ufficiale di Instagram: "Venerdì esce il nuovo singolo, è una canzone già presente nel disco, ma rivista insieme ad un’amica speciale". Il brano, scritto da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante incedere funk, che sa di estate e libertà, in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti.

Matilda De Angelis, l'attrice bolognese già vincitrice di un David di Donatello per l'interpretazione nel ruolo di non protagonista in "L'incredibile storia dell'isola delle rose", compare anche nel video del brano con la cantante triestina.

"Litoranea", estratta dal nuovo album "Ritorno al Futuro/Back to the Future", arriva dopo il grande successo di "O forse sei tu", canzone che si è aggiudicata il secondo posto al Festival di Sanremo 2022 e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione.