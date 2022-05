Top Gun Maverick: svelata la colonna sonora

"Top Gun: Maverick", atteso sequel del cult movie "Top Gun", è in arrivo nelle sale a fine maggio. A interpretare la pellicola è nuovamente Tom Cruise.

Il 27 maggio esce la colonna sonora del film, che è stata anticipata dal singolo di Lady Gaga, “Hold My Hand”. La canzone sta già entusiasmando pubblico e critica e c'è chi prevede anche una nomination agli Oscar.

Nuovo singolo sarà “I Ain’t Worried” dei OneRepublic, in uscita il 13 maggio.

L’album contiene alcuni classici intramontabili del primo film, hit inconfondibili come “Danger Zone” di Kenny Loggins e una versione live di “Great Balls of Fire”. Tra gli autori, anche il grande compositore e Premio Oscar Hans Zimmer.

Jerry Bruckheimer, produttore del film, ha dichiarato: “Questo album prende in carico l’eredità musicale del primo film, datato 1986. Siamo entusiasti di avere a bordo Lady Gaga e OneRepublic, che hanno messo a disposizione la loro arte dando un tocco moderno alla colonna sonora, già così amata e iconica”.

La tracklist

Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)

Danger Zone by Kenny Loggins

Darkstar

Great Balls of Fire (Live) by Miles Teller

You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell

I Ain’t Worried by OneRepublic

Dagger One is Hit / Time to Let Go

Tally Two / What’s the Plan / F-14

The Man, the Legend / Touchdown

Penny Returns – Interlude

Hold My Hand by Lady Gaga

Top Gun Anthem