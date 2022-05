Tom Cruise e il bacio di Lady Gaga

Lady Gaga ha da poco pubblicato "Hold My Hand", la canzone che fa parte della colonna sonora di "Top Gun: Maverick". Il film è il sequel della celebre pellicola "Top Gun", interpretata da Tom Cruise, che è tornato a rivestire i panni del protagonista.

E proprio Tom Cruise in persona ha voluto partecipare all'ultimo concerto di Lady Gaga. L'attore si è poi recato nei camerini, dove Gaga lo ha ricevuto con un bel bacio, immortalato in fotografia con tanto di dedica "Ti voglio bene amico mio".

Lady Gaga ha presentato ""Hold My Hand" con queste parole: "Questo brano è una lettera d’amore al mondo durante un periodo molto difficile" e ha dedicato la canzone agli "eroi di tutti i giorni". Il brano originariamente era stato composto nel 2019, perché "Top Gun: Maverick" era previsto in uscita nel 2020. La pandemia aveva poi imposto uno stop ai lavori.

"Quando ho scritto questa canzone", ha aggiunto Gaga "non mi rendevo conto dei molteplici significati che aveva in relazione al film, alla mia psiche, al mondo in cui viviamo... Volevo creare una canzone in cui condividere il nostro bisogno profondo di essere compresi e cercare di capire gli altri, il desiderio d’essere vicini quando ci sentiamo distanti".

(Foto Getty Images)