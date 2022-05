Musica antistress: ecco le 4 canzoni più rilassanti

La musica ha grandi poteri e tra questi possiede anche quello di regalarci uno stato di rilassamento e pacificazione. A dimostrarlo non è solo l'esperienza quotidiane. Adesso esistono numerosi studi che corroborano questa teoria.

Come ha dichiarato al magazine IoDonna la dott.sa Lorena Giovinazzo, Psicoterapeuta, "Alcuni studi hanno evidenziato che la musica aumenta l’attività del 'circuito della ricompensa', il cosiddetto Reward Circuit, un sistema del cervello selettivamente attivo in risposta a esperienze piacevoli. L’idea è che un’esperienza ritenuta positiva per il cervello viene 'premiata' con sensazioni piacevoli. Tendenzialmente queste musiche si basano sui Binatural Beat, ovvero i battiti binaturali creati con gli strumenti: a bassa frequenza riducono l’ansia e lo stress, ad alta invece migliorano depressione e stanchezza mentale... Ultimi studi hanno dimostrato che le note musicali influenzano l’attività elettrica del cervello, favorendo l’emersione di onde associate al rilassamento".

E quali sono i brani più rilassanti? Secondo i ricercatori di Minlab International è "Weightless" dei Marconi Union, che abbasserebbe il livello di ansia del 65%.

Nella lista figurano anche queste altre canzoni:

Watermark - Enya

Somebody Like You - Adele

Strawberry Swing - Coldplay

