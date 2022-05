Lady Gaga presenta con parole emozionanti la sua canzone per Top Gun: il video

Lady Gaga torna a far emozionare al cinema con grandi canzoni. L'artista ha infatti appena pubblicato la sua "Hold My Hand", per la colonna sonora di "Top Gun: Maverick". Il film è il sequel del celebre "Top Gun" e vede ancora una volta protagonista Tom Cruise.

Lady Gaga su Instagram ha presentato "Hold My Hand" sui social così: “La mia nuova canzone esce tra 50 minuti!!!! Volevo dire che ho scritto la canzone per l'INCREDIBILE film Top Gun: Maverick, ma anche per le persone che sentono che non staranno bene o che NOI non staremo mai bene e che la vita mi ha insegnato nei momenti difficili ad avere fiducia nell'umanità quando è difficile avere fiducia in te stesso. Quando ti senti solo, triste, rimosso dal mondo, lontano da te stesso e dagli altri: Hold My Hand, tieni la mia mano. Un giorno potresti anche essere abbastanza forte da reggerla da solo. Vi amo con tutto il cuore per tutti gli anni in cui ho avuto la fortuna di cantare, scrivere canzoni, produrre ed esibirmi per voi. Grazie. Ci siamo!!!”.

"Top Gun: Maverick" è in arrivo in sala a fine maggio.

(Foto Getty Images)