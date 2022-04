David Bowie: il gran ritorno di Ziggy Stardust

Una bella notizia per tutti i fan di David Bowie. In occasione del 50 anniversario dell'uscita dell'album "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars", a giugno, sarà pubblicata una ristampa speciale del disco, nei negozi dal 17 giugno.

Si tratta di un'edizione limitata in picture disc, con tanto di repliche del poster promozionale dell'album. Il master utilizzato per il disco è quello originale del 1972.

Arrivano anche nuove notizie circa il film dedicato alla vita di Bowie, "Moonage Daydream", il primo approvato ufficialmente dagli eredi dell'artista. A dirigerlo Brett Morgen (già alla regia della pellicola su Kurt Cobain "Montage of Heck"). "Moonage Daydream" potrebbe essere presentato in anteprima al festival del Cinema di Cannes.

