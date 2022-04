Lady Gaga rivela la sua nuova canzone per il seguito di Top Gun

La super star Lady Gaga torna sulle scene musicali come autrice e produttrice di colonne sonore. Il conto alla rovescia è iniziato, il prossimo 3 maggio in tutto il mondo uscirà il suo nuovo singolo “Hold My Hand” che farà da colonna sonora all’attesissimo film “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise, in programmazione nelle sale cinematografiche italiane in assoluta anteprima i prossimi 21 e 22 maggio.

La canzone di Miss Germanotta è stata scritta appositamente per la pellicola dopo l’enorme successo ottenuto con “A Star is Born”. Nel 2018 la popstar per questo brano ha vinto un Premio Oscar, due Grammy Award, un Bafta Award, un Golden Globe e un Critics Choice Award.

I fan sono in trepidazione e la stessa Gaga sui propri social lascia trasparire la sua soddisfazione postando parte del testo del singolo: “Hold my hand everything will be ok. I heard from the heavens that clouds have been grey”. La versione di “Hold My Hand” preparata per il cinema contiene la produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e del vincitore del Premio Oscar Hans Zimmer. Il film diretto dal regista statunitense Joseph Kosinski sarà in tutte le sale italiane dal 25 maggio prossimo.

(foto Getty Images)