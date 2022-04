International Jazz Day 2022

Chi ama la grande musica lo sa. Il 30 aprile è la giornata internazionale dedicata al Jazz, un sound unico, capace di unire la più sofisticata improvvisazione sonora a performance straordinarie. Un evento voluto dall' UNESCO (per la precisione, da uno degli ambasciatori di Buona Volontà dell'organizzazione: Herbie Hancock) e nato nel 2011 per celebrare un genere musicale che è anche stile di vita, energia inesauribile, esaltazione della creatività.

Umbria Jazz celebra questo 30 aprile alle 10.30, presso la Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia. In questo splendido scenario si terrà la cerimonia di consegna delle trombe donate dalla Fondazione Umbria Jazz alle scuole di Musica dell’Umbria. Si tratta di un aiuto simbolico, naturalmente, ma che racconta la politica avviata dalla Fondazione con l’obiettivo di potenziare l’insegnamento musicale in generale e tutte le azioni e le iniziative operate nell’ambito della Pubblica Istruzione per l’avvicinamento e la sensibilizzazione alla musica ed in particolare al Jazz.

Il celebre Blue Note di Milano festeggia invece la Giornata Internazionale del Jazz con un memorabile show di Raphael Gualazzi, che torna sul palco del club per una serata di celebrazione del meglio di questo genere musicale.