George Michael: arriva il documentario Freedom Uncut

A quasi sei anni dalla sua scomparsa George Michael rivivrà attraverso il documentario "Freedom Uncut". L’opera, co-diretta dall’amico David Austin, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 giugno, tre giorni prima di quello che sarebbe stato il 59° compleanno dello straordinario artista, scomparso prematuramente nel 2016, il giorno di Natale.

C’è tutto, anche la battaglia legale di George Michael contro l’etichetta Sony. Ma soprattutto la sua vita sentimentale, a partire dal suo primo amore Anselmo Feleppa, deceduto nel 1993 per un’emorragia cerebrale. E poi tante testimonianze con le interviste a diversi personaggi che hanno conosciuto l’ex Wham!, come Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Nilo Rodgers, Mark Ronson, Tracey Emin, Liam Gallagher, Mary J. Brige, Jean Paul Gaultier, James Corden e Tony Bennett, ma anche le modelle Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz e Linda Evangelista.

Il documentario si avvale della collaborazione della Sony Music Entertainment. Il presidente Tom Mackay ha dichiarato: "In onore del compleanno di George del 25 giugno, siamo entusiasti di lavorare con David Austin. Vogliamo regalare ai fan un documentario senza precedenti”.

I biglietti per partecipare all’evento saranno disponibili a partire da mercoledì 27 aprile.

(Foto Getty Images)