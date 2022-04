Adele tra grandi licenziamenti e tanta voglia di maternità

Adele è in pieno fermento. Le ultime notizie che la riguardano sono infatti clamorose. La cantante, si dice, avrebbe licenziato il suo staff creativo, per assumere un team di altissimo livello.

La vicenda è legata alla cancellazione della sua celebre residency a Las Vegas. La causa è stata attribuita ai troppi malati per COVID del team, ma in realtà Adele non era per nulla contenta degli allestimenti e del concept dello show creati dalla sua collaboratrice di lunga data, Esmeralda 'Es' Devlin, che aveva disegnato le scene per il tour di Adele del 2016.

Per recuperare le date e dar vita allo show, secondo il quotidiano Telegraph Adele avrebbe adesso licenziato la Devlin e assunto Kim Gavin e Stufish. Il primo è un prestigioso regista, che ha diretto le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi di Londra, il Concerto per Lady Diana del 2007 e gli ultimi tour negli stadi dei Take That. Il team Stufish ha invece lavorato al tour per i 60 anni di carriera dei Rolling Stones.

Nomi davvero altisonanti, dunque. Speriamo che Adele non ricaschi nelle polemiche che avevano caratterizzato la produzione del suo show a Las Vegas. Pare che Adele, che è una perfezionista assoluta, sia diventata particolarmente ansiosa circa le scenografie della residency e l'idea di show. Inizialmente aveva chiesto qualcosa di essenziale, poi, dopo molti milioni di dollari spesi, aveva cambiato idea a favore di qualcosa di più grandioso. Ne sono nate incomprensioni e tensioni con la Devlin, spiazzata dai continui cambiamenti d'idee, fino all'annullamento degli show.

Adesso però Adele vuole recuperare il tempo perduto e partire il prima possibile con la residency. SI parla di luglio o agosto. A prometterlo è stata la stessa Adele: "Stiamo lavorando, anche se non voglio annunciare le date fino a che non ne sarò definitivamente certa... Al 100% sarà quest'anno, Deve essere quest'anno, perché ho dei progetti per l'anno prossimo. Immaginate se dovessi cancellare la residency perché in attesa di un figlio...".

Insomma, a quanto pare Adele avrebbe davvero voglia di maternità e di avere un figlio dal nuovo compagno, Rich Paul. Dunque, lo show va fatto al più presto. Adele non vuole più attendere...

