Lenny Kravitz pubblica la foto più bella dedicata alla gioia

Lenny Kravitz ci ha regalato un'immagine davvero solare e gioiosa. Ideale per tirarci su il morale, in questi giorni, quando si ha davvero voglia di buone notizie e sentimenti positivi.

Eccola, dunque, l'immagine, pubblicata dall'artista sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Sullo sfondo di un cielo azzurro, Lenny sorride apertamente, in maniera davvero contagiosa. Indossa solo un accappatoio giallo vivo, che contrasta a meraviglia con i colori marezzati del cielo. L'artista non ci dice dove si trova, ma con tutta probabilità si trova nel suo rifugio alle Bahamas, nella natura più splendente e incontaminata. Semplice anche la frase che accompagna la foto, parole ricche di ottimismo e amore: "Lasciate rifulgere il sole, rendete grazie e fate che a regnare sia l'amore". E con uno scatto così, come non dargli retta?

(foto Getty Images)